Il Montevarchi si ferma. È il primo ko in trasferta

trestina

1

montevarchi

0

TRESTINA (4-3-3): Fiorenza 6; Irione 6,5, Contucci 7, Sensi 7, Dottori 6; Omohonria 6,5, Menghi 6, Farneti 6 (39’ s.t. Marietti s.v.); Belli 6, Tascini 6,5, Di Nolfo 7 (45’ s.t. Soldani s.v.). All. Ciampelli 7.

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Spurio 6; Artini 6 (11’ s.t. Carnevali 6), Francalanci 6,5, Lucatorto 6, Quaresima 6 (23’ s.t. Messini 6); Muscas 6,5 (30’ s.t. Vitali Borgarello 5,5), Pardera 5,5 (16’ s.t. Conti 6); Lischi 6,5, Boncompagni 6 (39’ s.t. Lorenzini 6), Casagni 6,5; Priore 5,5.

All. Calori 6.

Arbitro: Buzzone di Enna 5,5

Marcatore: 6’ s.t. Di Nolfo.

Note: prima del fischio d’inizio è stato osservato 1’ di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore rossoblù Fabio Cappelli.

TRESTINA – Prima sconfitta in campo esterno per un’Aquila Montevarchi che non perdeva dal debutto in campionato, superata da un Trestina che conquista i 3 punti grazie ad un gol di pregevolissima fattura di Di Nolfo.

Primo tempo senza emozioni, umbri in vantaggio in avvio di ripresa e quindi in controllo senza particolari affanni fino al termine, con i toscani incapaci di produrre una reazione adeguata fino al 90’, prima del massiccio attacco nei minuti di recupero che però non sortisce effetti. Padroni di casa che adottano il consueto 4-3-3, ospiti schierati con il 4-2-3-1.

Prima frazione con i portieri mai seriamente impegnati.

Al 12’ Priore ha una buona chance ma la mira è sbagliata, al 14’ Dottori dalla distanza non impensierisce Spurio, al 27’ l’estremo difensore toscano respinge di pugno un cross di Tascini.

Al 34’ ci prova Di Nolfo con un’azione personale ma il tiro è sbagliato, quindi al 40’ su fallo laterale è Casagni a deviare di testa, ma senza trovare la porta. La ripresa si apre (4’) con un pericoloso cross di Boncompagni sventato in due tempi da Fiorenza, quindi al 6’ l’episodio che risulterà decisivo: Di Nolfo appoggia a Tascini che di tacco gli restituisce il pallone, tocco morbido che vale l’1-0.

Il Trestina a questo punto sale in cattedra: al 17’ Tascini calcia al volo ma alza troppo la mira, al 25’ Belli tenta con un tiro sul palo lontano che termina di poco a lato.

Inconsistente la reazione dell’Aquila Montevarchi, che non va oltre una rovesciata di Priore al 36’ che non impensierisce Fiorenza ed un colpo di testa di Carnevali che non trova la porta: nei 6’ di recupero gli ospiti ci provano in tutti i modi, il Trestina corre qualche rischio sulle mischie che si creano ma al triplice fischio dell’arbitro può festeggiare al cospetto del Montevarchi.

Paolo Cocchieri