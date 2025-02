Il Monturano ospite al "Della Vittoria». "Tolentino, è un periodo d’oro. Ci attende un altro esame»

"La forza del Tolentino è il gruppo, migliora di giornata e in giornata e sono convinto che potremo toglierci soddisfazioni nel finale di campionato". Parla così Vittorio Vincioni, team manager dei cremisi, alla vigilia del match casalingo contro il Monturano Campiglione, valido per la 23ª giornata. "In questo momento – aggiunge – siamo estremamente soddisfatti della stagione, all’inizio ci eravamo prefissati l’obiettivo di fare meglio dello scorso anno e le aspettative sono state ampiamente superate, eguagliando lo stesso risultato con ben nove giornate di anticipo. Il merito va dato alla società e al diesse che ha allestito una formazione che unisce calciatori affermati e giovani di qualità, alla bravura del tecnico capace di paslamare con lo staff un gruppo che è davvero l’arma in più. Ogni calciatore si è aggiunto alla rosa con la giusta mentalità e adesso ne beneficia tutto l’ambiente cremisi". Con otto gare al termine della stagione regolare e il quarto posto in classifica, per il Tolentino si aprono scenari interessanti per il finale di stagione, ma non bisogna abbassare la guardia per non perdere terreno, in una corsa playoff ancora tutta da decifrare, con tante squadre in pochi punti. "La gara con il Monturano Campiglione – osserva il team manager – nasconde tante insidie, avremo di fronte una squadra esperta che cerca punti pesanti in zona salvezza. Sarà fondamentale proseguire il bel momento che stiamo vivendo. Avremo dalla nostra parte il pubblico, che si sta dimostrando il vero uomo in più dei cremisi, la squadra - conclude Vincioni - dà sempre tutto quello che ha per vincere e i tifosi ci incitano dal primo al novantesimo minuto, facendoci alzare sempre di più l’asticella".

Marco Natalini