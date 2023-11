Il Muggiò perde a S. Pellegrino e sprofonda

Incredibile il crollo verticale del Muggiò nel girone B di Eccellenza che dopo essere stato primo in classifica fino alla quinta giornata, al “Quarenghi” di San Pellegrino Terme rimedia la sconfitta di fila numero cinque. Oramai un miraggio il primo posto occupato dal Mapello, lontano 12 lunghezze. "Nella ripresa abbiamo avuto una bella reazione per i primi 20 minuti, abbiamo sbagliato diverse chance, però poi loro sono rientrati. Siamo in un momento difficile" dice mister Natobuono. In un turno in cui le big vincono (pari solo dell’Altabrianza), tiene il passo la Leon che si impone 4-2 sul campo del Castelleone. A segno tutte le punte: Sonzogni, Comelli, El Kadiri e Bonseri. Nel girone A compie un bel passo in avanti la Base che in casa regola la Castanese coi gol di Cannizzaro e Cazzaniga; il successo mancava dal blitz nel derby di Meda. L’Ardor vince di misura contro il fanalino di coda Vittuone e resta aggrappata al gruppone di testa. Sfortunato il Meda trafitto al 90’ (3-2) a Solbiate.

Ro.San.