Il Mulazzo lancia la sfida all’Academy Porcary. La Fivizzanese cerca gloria col Montecarlo

Scatta questo pomeriggio alle 15,30 il campionato di Prima Categoria. Il motivo conduttore di questo campionato? L’assalto del Capezzano, Capannori, Carrarese Giovani, Corsagna e Torrelaghese al palco della Promozione. Le fatidiche sette sorelle indiziate alla nobiltà sono diventate cinque, dopo il ridimensionamento, questo sulla carta di Montecarlo e Atletico Lucca. La matricola Fivizzanese si presenta al debutto, sia pure con qualche riserva, attrezzata per dare battaglia alla nutrita concorrenza impegnate in un torneo, interminabile, avvincente, ricco di aspettative.

Mulazzo-Academy Porcari

"Comincia un campionato – afferma il diggi Strata – la cui portata è ancora indefinibile. La partita di oggi? Il Porcari è ritenuto avversario da affrontarsi al massimo se vogliamo iniziare col piede giusto".

Fivizzanese-Montecarlo

"Ci aspetta subito un incontro difficile – afferma Davide Duchi, – ma penso che in questo campionato per noi saranno tutte partite da dover mettere un qualcosa in più con molta umiltà dobbiamo essere squadra e dare tutto ogni domenica. Per quello che so il Montecarlo è squadra vera di categoria e fisica che ogni domenica fa battaglia con tutti dovremmo essere bravi a calarci subito nel ritmo e nella mentalità che il campionato richiede. È importantissimo partire con i 3 punti...".

Atletico Lucca-Romagnano

"Partita tosta quella con l’Atletico –ha detto alla vigilia il tecnico Battaglia – su un campo difficile contro una squadra attrezzata per i vertici della Prima categoria con l’aggiunta di un giocatore che fino a pochi mesi fa giocava nei professionisti. Noi si va a Lucca senza paura a fare la nostra partita consapevoli della forza dell’avversario, ma forti delle nostre potenzialità. Abbiamo trascorso una buona settimana e ho visto i ragazzi motivati, decisi per affrontare una partita importante".

Torrelaghese-Carrarese Giovani

dopo gli esercizi si incomincia – afferma entusiasta il tecnico Incerti – e direi un bel inizio contro una formazione regina del campionato scorso. Torrelaghese che ha raggiunto i playoff e affrontano il nuovo molto rafforzati in ultimo l’acquisto di Maiorana. Come più volte detto non mi soffermerei sugli avversari dove la nostra squadra nutre sempre rispetto ma sul nostro percorso e sul nostro obiettivo. Siamo consapevoli e fiduciosi di chi siamo e su cosa dobbiamo fare. Buon campionato a tutti".