Il nodo allenatore. Magrini e il Siena. Una situazione ancora da chiarire

Se da un lato il rinnovo di un calciatore chiave come Lollo ha dato un primo segnale riguardo alla costruzione della squadra del prossimo campionato, dall’altro si attende la fumata, indipendentemente dal calore, riguardo al futuro di mister Magrini. Il tecnico di Magione ha fatto intendere che si aspetta di passare dalle parole ai fatti con il club dopo aver parlato del rinnovo ormai da diverse settimane. La stima reciproca con i direttori Farina e Guerri e l’inizio della costruzione della rosa per la D vanno nella direzione delle permanenza in bianconero ma l’interesse, forte, del Livorno, è sicuramente una spina nel fianco. La società avrebbe formulato la sua offerta al tecnico umbro, non solo legata all’aspetto economico, ma soprattutto di volontà di costruire insieme la basi per un progetto che possa provare ad essere vincente anche al piano di sopra. La sensazione è che la decisione definitiva, da una parte e dall’altra, possa arrivare in tempi brevi, al massimo dopo la gara di domenica 21 contro il Mazzola. Il Livorno intanto ha esonerato il secondo allenatore stagionale (Fossati, che aveva preso il posto di Favarin) ed affidato le ultime quattro giornate al tecnico della juniores Pascali.