Il notiziario. Amaranto in ripresa. Martedì c’è il Carpi. Incognita Renzi

Gli amaranto sono rientrati nella notte tra venerdì e sabato da Ferrara, ma già ieri mattina, alle 11, c’era una seduta di allenamento. Defaticante per chi ha giocato al Mazza, standard per gli altri. Il calendario è compresso e tra 48 ore al comunale arriva il Carpi che nell’ultimo turno ha sconfitto la Vis Pesaro. Oggi pomeriggio è prevista una nuova seduta, mentre domani la rifinitura a porte chiuse. Da verificare le condizioni di Renzi (in foto), sostituito per un problema muscolare nella ripresa. I prossimi due allenamenti saranno decisivi anche per capire se Mario Ravasio potrà tornare disponibile oppure dovrà attendere ancora un po’ dopo l’infortunio alla spalla rimediato contro il Sestri Levante che lo ha costretto a saltare la trasferta con la Spal. Ai box c’è pure capitan Settembrini, alle prese con la solita infiammazione al ginocchio. Considerando gli impegni ravvicinati non è escluso che Bucchi ricorra ad un po’ di turnover. In difesa pronti Montini e Gigli, mentre a centrocampo potrebbe toccare dal primo minuto ad uno tra Damiani e Chierico o a entrambi. Davanti Tavernelli e Pattarello sono in stato di grazia, ma uno dei due potrebbe anche riposare. Al centro dell’attacco probabile conferma per Capello; l’alternativa è Ogunseye, entrato bene contro la Spal, ma l’ex Cesena appare indietro nelle gerarchie.