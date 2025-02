Il notiziario. Col Sestri gli stessi 11 del trionfo a Rimini

Cristian Bucchi avrà a disposizione l’allenamento di questa mattina, a porte chiuse, per sciogliere gli eventuali ultimi dubbi sulla formazione da opporre domani pomeriggio al Sestri Levante. Probabile che il tecnico confermi lo stesso undici e modulo (4-3-3) che ha battuto il Rimini. Possibile quindi rivedere un Arezzo a trazione decisamente anteriore con Guccione ancora regista davanti alla difesa e Capello mezz’ala con il tridente composto da Ravasio, Pattarello e Tavernelli. Si va verso la conferma in blocco anche del pacchetto difensivo. Torna disponibile Shaka Mawuli dopo il turno di squalifica, ma in mediana Mattia Damiani (nella foto) è favorito. Alla seduta di ieri non hanno preso parte Mirko Lazzarini e Andrea Settembrini, mentre Marco Chiosa e Jacopo Dezi hanno lavorato in gruppo senza però disputare la partitella finale disputata su un campo ridotto. Bucchi si è concentrato molto sulle uscite da dietro, sul possesso palla e sulla finalizzazione. L’allenatore amaranto sta cercando di mentalizzare i suoi su di un calcio nel quale comodandare il gioco e fatto di aggressività e coraggio. A Rimini tutto questo si è visto, adesso c’è da confermarlo domani contro il Sestri Levante.