Il Notiziario. Giornata amaranto. Via alla vendita libera

Dopo i due giorni di pausa concessi al gruppo causa il rinvio della trasferta di Pescara, l’Arezzo riprende questo pomeriggio al Giusy Conti di Rigutino la preparazione in vista del derby contro il Perugia. Il programma di allenamento prevede poi domani una seduta mattutina, mercoledì invece allenamento alle 15, poi giovedì nuovamente alle 11 per concludere venerdì con la consueta rifinitura a porte chiuse. La settimana più sentita dell’anno è, dunque, ufficialmente iniziata e il cavallino è pronto a varare l’operazione derby. Bucchi e il suo staff avranno i prossimi giorni a disposizione per valutare al meglio le scelte di formazione. Domenica sera, nel frattempo, è terminata la prima fase della prevendita, quella riservata alla prelazione per i soli abbonati. Va ricordato, infatti, che in occasione della partita contro il Perugia è stata indetta la Giornata Amaranto. L’Arezzo ha, inoltre, comunicato che i prezzi d’ingresso allo stadio resteranno invariati: tribuna centralissima 60 euro (ridotto donne, over 65, under 18 – 30 euro / ridotto 6-14 anni – 15 euro), tribuna centrale 43 euro (25 euro – 10 euro), tribuna laterale 25 euro (18 euro – 10 euro), curva Sud 13 euro (9 euro – 6 euro).

A.L.