Il notiziario. Il colpaccio amaranto che manca da 25 anni

L’Arezzo torna ad Ascoli in campionato vent’anni dopo l’ultima volta. Era il 3 febbraio 2005, infatti, con le due squadre in serie B. Gli amaranto, grazie a una doppietta di Abbruscato, strapparono un punto prezioso (2-2) contro i bianconeri, promossi poi in serie A per le conseguenze di un’estate tormentata tra calcioscommesse e fallimenti.

L’ultimo successo allo stadio Del Duca, invece, risale al 23 dicembre 1999 in serie C1, quando la squadra di Cosmi s’impose 1-2 con i gol di Antonioli e Rinino. Al Cavallino il colpaccio è riuscito solo altre due volte nella storia. Un 2-3 in C nel 1968, firmato dalla doppietta di Benvenuto e dal gol di Vezzoso, e quello clamoroso del 1962 in C: le triplette di Mattioli e Meroi sancirono un incredibile 1-6.

Domani, la squadra di Bucchi punta a una vittoria che manca, in casa dei bianconeri, da 25 anni. Attiva già da mercoledì, intanto, la prevendita per il settore ospiti dello stadio Del Duca di Ascoli: i biglietti hanno un costo di 14 euro più commissioni e possono essere fatti sul sito del circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati, vale a dire Vieri Dischi in Corso Italia e le tabaccherie del Bagnoro e di Ponte a Chiani. La prevendita chiuderà stasera alle ore 19.