Il notiziario. Posticipo a Rimini senza Mawuli in mezzo

Se c’è una cosa che gli appassionati mal digerivano della gestione Troise erano gli allenamenti a porte chiuse. Con il cambio di guida tecnica e l’arrivo di Bucchi, la società ha potuto pubblicare nuovamente il programma degli allenamenti dopo tempo immemore. La squadra ha ripreso ieri il lavoro sul campo e da oggi a sabato effettuerà delle sedute singole alle 11 al centro sportivo di Rigutino. Solo la rifinitura di domenica, alla vigilia della gara di lunedì 24 febbraio a Rimini, sarà a porte chiuse, come da consuetudine. Per il tecnico amaranto, insomma, c’è una settimana lunga a disposizione per preparare al meglio una trasferta delicata contro una squadra che, in caso di successo, aggancerebbe proprio gli amaranto a quota 40 punti superandoli in virtù degli scontri diretti. Per l’Arezzo, c’è la necessità di interrompere la striscia di sconfitte consecutive e di trovare punti che diano morale e muovano la classifica. L’ultimo precedente in casa dei biancorossi è relativo alla prima giornata della scorsa stagione: al debutto in C dopo la promozione, il Cavallino di Indiani si impose 1-2 con reti di Gucci e Iori. Per la partita in Romagna, Bucchi dovrà fare a meno di Mawuli, fermato dal giudice sportivo per un turno per recidiva in ammonizioni.