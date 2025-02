Il notiziario. Prove tecniche verso Rimini. Dezi prima seduta col gruppo

Continua, all’interno del centro sportivo di Rigutino, la preparazione sul campo in vista del posticipo serale della 28esima giornata di campionato in programma a Rimini lunedì 24 febbraio alle ore 20.30. Agli ordini di Cristian Bucchi e del suo staff, la squadra ieri mattina ha svolto una sessione prevalentemente tecnica, con esercizi nelle uscite palla al piede e in situazioni specifiche prima di una partitella a ranghi misti e ritmi alti.

L’ultimo arrivato, il centrocampista classe 1992 Jacopo Dezi, ha svolto un lavoro atletico personalizzato ma poi ha anche preso parte alle esercitazioni tecniche col resto della squadra. Lunedì potrà essere subito tra i convocati, anche se non potrà giocare che uno scampolo di gara, dal momento che non disputa una partita ufficiale dallo scorso 28 aprile, quando vestiva la maglia del Padova. Solo lavoro a parte, invece, per Pattarello, Santoro e Montini, che comunque dovrebbero essere della partita in Romagna, dove invece non ci sarà Mawuli, appiedato dal giudice sportivo. Oggi e domani, intanto, altre due sedute di allenamento mattutine aperte ai tifosi prima della rifinitura, che sarà invece a porte chiuse.

Nel frattempo, comincia oggi dalle ore 14 la prevendita dei titoli d’accesso per il settore ospiti dello stadio "Romeo Neri" di Rimini. I biglietti saranno disponibili online sul sito del circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati, che ad Arezzo e provincia sono la tabaccheria del Bagnoro, aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il punto Snai Vincendo di via Cupa a Castiglion Fiorentino, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19, e il Barrino in piazza dei Carabinieri a Castiglion Fibocchi, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Il costo è di 13 euro a biglietto, prezzo unico dai quattro anni di età in poi.

L.A.