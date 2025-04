Il notiziario. Recupero Pescara-Arezzo. Calcio d’inizio è alle 18

La Lega Pro ha reso noto, con un comunicato ufficiale, l’orario del recupero della partita tra Pescara e Arezzo di mercoledì 9 aprile: il calcio d’inizio è fissato alle ore 18 allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. La partita vale per il 34° turno del girone B di serie C, originariamente in programma sabato 29 marzo alle ore 15. L’allerta meteo nel capoluogo abruzzese e l’ordinanza del sindaco che vietava l’accesso alle aree golenali vicine allo stadio, tuttavia, avevano spinto la Lega a rinviare l’incontro. Sabato scorso era stata anche comunicata la data del recupero,mentre l’orario è stato definito nella giornata di ieri. La squadra di Bucchi, dunque, ospiterà il Perugia sabato sera al Comunale, poi dovrà affrontare due difficili trasferte ravvicinate: mercoledì a Pescara, appunto, poi domenica a Chiavari alle ore 15 contro la capolista Entella. Si preannuncia, insomma, una settimana decisiva quella che comincia proprio con il derby dell’Etruria. In palio c’è un piazzamento più favorevole ai playoff che partiranno domenica 4 maggio. Dopo questo tour de force, il quadro della griglia playoff sarà più chiaro.

Luca Amorosi