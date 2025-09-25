Il nuovo appuntamento. Supercoppa dei rioni Pistoia-Prato, c’è l’ok. Si lavora sulla sede della prima edizione

"Stiamo lavorando all’organizzazione di una Supercoppa Prato–Pistoia tra le squadre che hanno vinto i rispettivi tornei rionali. Direi che siamo a buon punto: la partita si terrà nel 2026, poco prima dell’inizio dei tornei". Lo ha anticipato Sandro Ciardi, imprenditore pratese ed organizzatore del Torneo dei Rioni di Prato. Quella che sembrava un’idea da lui stesso lanciata qualche mese fa sembra aver trovato riscontro anche a Pistoia e l’ufficializzazione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Anche se il tempo non manca, considerando che la sfida in gara unica dovrebbe tenersi il prossimo giugno. Il Rione del Drago, vincitore del Palio dei Rioni, sfiderà insomma i Rossi di Santa Trinita che si sono aggiudicati la scorsa estate il Torneo dei Rioni di Prato. Nei prossimi mesi bisognerà definire la sede della partita: potrebbe tenersi in città con la logica dell’alternanza (giocandola magari a Prato il prossimo anno, o viceversa). Potrebbe disputarsi anche in campo neutro ed in questo caso lo stadio più indicato sarebbe quello di Montemurlo, che già da tempo ospita talvolta le partite di campionato di formazioni pistoiesi di Prima e Seconda categoria.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di far sì che la Supercoppa interprovinciale possa consolidarsi diventare un appuntamento fisso di fine primavera (quando i campionati calcistici sono ormai terminati da tempo) portando a sfidarsi i migliori calciatori dilettanti delle due città sulla base di quanto emerso dal torneo precedente. Il progetto sta insomma prendendo sempre più piede, a quanto pare.

Giovanni Fiorentino