Il nuovo campionato. Completato il quadro della prossima D

Le finali dei play off nazionali di Eccellenza hanno visto salire in Serie D Monastir, Castelnuovo Vomano, Leon, Real Normanna, Scanzorosciate, Città di Gela e Cannara (che probabilmente finirà nel Girone E): è così completo il quadro delle 165 società che hanno diritto a iscriversi al prossimo campionato di quarta categoria. Con le riammissioni in Serie C di Pro Patria e Caldiero Terme, a colmare le caselle lasciate vuote rispettivamente da Lucchese e Brescia, il numero scenderà a 163. Visto che la volontà della Lnd è di tornare a 162, per poter comporre 9 gironi da 18, il primo club che non si iscriverà non sarà sostituito. I ripescaggi partiranno solo dalla seconda rinuncia. In attesa c’è il Follonica Gavorrano, secondo nella graduatoria delle squadre ripescabili, dietro al Chieri (la Covisod si pronuncerà sulle domande presentate entro il 14 luglio).

Sono 14 le squadre toscane con diritto a iscriversi, dietro a Lombardia (23) e Veneto (17): Montevarchi, Camaiore, Ghiviborgo, Grosseto, Pistoiese, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana e Tuttocuoio. Sulla scia della continuità ci potrebbe essere una divisione in due gironi, con il raggruppamento E con umbre e laziali.