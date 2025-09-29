Il nuovo stadio dei Pini porta subito fortuna. Un Belvedere... è l’attacco super del Viareggio

viareggio

VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Belluomini, Bertacca, Videtta, Ivani; Baroni (38’ st Romanelli), Lollo, Apolloni (27’ st I. Gabrielli); Purro (16’ st G. Gabrielli), Pegollo (27’ st Morelli), Galligani (40’ st Bertelli). (A disposizione: Carpita, D’Alessandro, Maurelli, Giannotti). All. Vangioni.

BELVEDERE (4-2-3-1): Ginanneschi; Pecciarini (23’ st Pecchia), Borboryo (14’ pt Consonni), Veronesi, Del Conte; D’Angelo, Faenzi (42’ st Bosi); Frati, Bartolini, Cozzolino (23’ st Capoduri); Tantone (19’ st Tenci). (A disposizione: Balassone, Artino, Colledan, Bergamaschi). All. Shaba (Giallini squalificato fino al 19 ottobre).

Arbitro: Iglio di Pistoia (Rama-Di Legge).

Reti: 43’ pt Galligani (V); 13’ st Galligani (V), 37’ st G. Gabrielli (V).

Note: spettatori 1200 circa tra cui Marcello Lippi; ammonito Baroni (V); angoli 5-4 per il Belvedere; recupero 2’ pt e 5’ st.

VIAREGGIO – Miglior nuovo inizio allo stadio dei Pini non poteva sognarlo il Viareggio, che vince rotondo senza prender gol ed esaltando subito, più per il risultato che per il gioco (comunque a tratti anche quello molto convincente), la propria calda ed appassionata tifoseria.

Davanti ad un pubblico subito molto numeroso, che ha ripososto presente “alla (ri)chiamata alle armi“ del “Torquato Bresciani“, le zebre sbloccano un match complicato a fine primo tempo... e quel gol poco prima dell’intervallo permette poi una ripresa di maggior dominio, scioltezza, padronanza e leggerezza nel provare le giocate. Che poi riescono anche più facilmente quando dalla tua parte hai uno come Elia Galligani, che gira per il campo con attaccato al collo il cartello "Pericolo pubblico numero uno". L’11 viareggino è un’arma letale che quando si innesca diventa illegale per la categoria... ed imprendibile per gli avversari. Su di lui nel primo tempo il Belvedere aveva fatto un lavoro tattico di raddoppio importante. Nel secondo Galligani, galvanizzato dalla bella rete stappa-partita, è tornato ad essere quell’animale immarcabile che in Eccellenza sposta gli equilibri e fa la differenza. A fine partita era anche “abbacchiato“ per aver sbagliato il rigore (palo pieno a portiere spiazzato) che gli avrebbe dato la prima tripletta assoluta. Intanto però si gode la tripla cifra realizzativa raggiunta in carriera: complimenti!

Il Belvedere si presentava a Viareggio con assenze significative (fuori Blanchard, Fregoli, Canessa e lo squalificato Cret) ma ha lasciato comunque un’ottima impressione, di squadra che farà strada in questo campionato. Il Viareggio, dopo aver cestinato l’1-0 con Pegollo (su gran lancio di Bertacca), si sblocca al 43’ col tiro dal limite di Galligani in buca d’angolo (bravo Lollo nell’assistenza) e poi raddoppia sempre con Galligani (stavolta in pallonetto: traversa-gol) in micidiale contropiede dopo salvataggio nell’altra area di Videtta. Il tris, dopo il palo di Galligani su penalty (procurato da Apolloni) e la traversa di Bertacca sottomisura, lo regala da subentrato Gianmarco Gabrielli, il cui ingresso è stato davvero da esempio per tutti i compagni fuori.

E mercoledì si torna subito in campo ai Pini per l’ottavo di finale di Coppa contro la Massese.

Simone Ferro