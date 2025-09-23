Acquista il giornale
Il pallone pratese. Sinergia vera. Una vittoria che va oltre il risultato

Il Prato trova finalmente la prima vittoria stagionale e lo fa nella cornice più attesa: il Lungobisenzio riaperto al pubblico,...

di MASSIMILIANO MARTINI
23 settembre 2025
Il Prato trova finalmente la prima vittoria stagionale e lo fa nella cornice più attesa: il Lungobisenzio riaperto al pubblico, con oltre millecinquecento tifosi sugli spalti a spingere i biancazzurri verso una giornata che resterà memorabile. La squadra della presidente Asmaa Gacem raccoglie la prima, significativa gioia del campionato di serie D. È un successo che va oltre i tre punti in classifica, perché coincide con il ritorno dell’entusiasmo in città e segna un nuovo inizio. La società, nata con l’obiettivo di rilanciare il club e restituirgli palcoscenici più importanti, ha trovato subito una risposta calorosa da parte del pubblico pratese. E l’abbraccio tra spalti e campo è stato il filo conduttore del pomeriggio: cori, applausi e bandiere hanno fatto da cornice a una prestazione finalmente convincente. Il Prato ha mostrato carattere e determinazione e ha saputo capitalizzare le occasioni con lucidità. La rete decisiva è arrivata nel momento giusto, spezzando l’equilibrio e accendendo la festa sugli spalti. Con lo Scandicci, dunque, il segnale atteso è arrivato ed è chiaro: la stagione è ancora lunga, ma il Prato ha intenzione di recitare un ruolo da protagonista. La nuova presidenza ora può sorridere, consapevole che la strada intrapresa è quella giusta e che il sostegno della piazza non mancherà. Al Lungobisenzio si è respirata di nuovo aria di calcio vero, con la passione dei tifosi a fare la differenza. Per la squadra, per la città e per la nuova dirigenza, questa vittoria non è soltanto un risultato sportivo.

Massimiliano Martini

