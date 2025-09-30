Il pallone pratese. Tre punti in classifica e qualità di gioco incoraggiante

Era importante reagire, ed è arrivata la risposta che tutti si attendevano. Il Prato ha saputo gestire con maturità la partita, imponendo la propria superiorità tecnica e agonistica. Il dato più incoraggiante non è soltanto il risultato, ma la qualità del gioco espressa. La squadra ha convinto, ha mostrato sicurezza e compattezza, trovando un equilibrio che nelle settimane precedenti era mancato. Un segnale chiaro per l’ambiente e per la classifica: questo gruppo ha la forza per rialzarsi dopo una battuta d’arresto e per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali. Fondamentale il sostegno del pubblico, accorso numeroso al Lungobisenzio. L’entusiasmo sugli spalti ha spinto la squadra nei momenti più delicati e ha contribuito a trasformare il match in una vera giornata di festa. Si è respirato il senso di appartenenza, la vicinanza tra i tifosi e i giocatori, elementi che possono diventare decisivi lungo il cammino. Per Venturi è una conferma importante: il lavoro sta dando frutti e la squadra sembra aver ritrovato quella freschezza mentale che serve per affrontare con fiducia le prossime sfide. La vittoria rappresenta una tappa significativa, che cancella i dubbi sorti dopo Altopascio e rilancia il Prato con rinnovata convinzione. Ora però ci sarà da affrontare l’ennesimo esame: la trasferta sul campo del Poggibonsi, fanalino di coda. Una gara da non sottovalutare, perché nasconde più insidie di quanto la classifica lasci immaginare.

Massimiliano Martini