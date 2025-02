Il pallone pratese. Una domenica da incorniciare per le pratesi. I nuovi innesti biancazzurri sono preziosi

Che domenica per le pratesi di serie D, di quelle da incorniciare. Un bel gol di Girgi ha propiziato la seconda vittoria consecutiva per il Prato, terza nelle ultime quattro giornate di serie positiva. I biancazzurri sono così risaliti in sesta posizione ma a dieci lunghezze dalla quinta che vale i playoff. E tutto ciò alla vigilia del derbissimo di Pistoia, ultimo treno per tentare di dare il là a una rimonta che avrebbe davvero del miracoloso se completata. Battere la Pistoiese, che divide il quarto posto in classifica con il Lentigione con dieci punti di vantaggio sul Prato, questa settimana diviene per Remedi e compagni più che mai l’imperativo, e non solo per ragioni di campanile. Ma l’assetto della squadra di Mariotti con i nuovi innesti (Di Stefano in primis) fa ben sperare e… disperare pensando al tempo perso con rose fatte e disfatte lungo il percorso di questa stagione.

Ha poi del clamoroso il colpaccio della Zenith Prato che ha rifilato un 3-0 al Cittadella Vis Modena in trasferta. Anche in questo caso è un successo che per gli amaranto di Settesoldi è arrivato nel momento più importante, alla vigilia di un confronto, quello casalingo con il Corticella, in cui i punti varranno doppio in chiave salvezza. Traguardo che adesso la Zenith però ha più che mai nelle corde.

Massimiliano Martini