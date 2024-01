Il panzer Diallo asfalta sorte e avversari: "Qui per vincere e sognare i professionisti"

Il viaggio della speranza da Monrovia, durato 3 anni; 3 tentativi di attraversare il Mediterraneo, l’arresto e la prigionia in Libia; l’arrivo a Lampedusa da clandestino, dopo aver visto morire 21 dei suoi compagni di viaggio; il campionato Uisp e il sogno di diventare professionista; la Liberia nel cuore e l’Italia come riscatto. C’è molto di questo nei muscoli di Cherif Diallo, attaccante arrivato al mercato di riparazione e subito entrato nel cuore dei tifosi giallorossi per i 3 gol segnati nelle 4 gare disputate, l’ultima delle quali, da ex, domenica contro il Prato.

Diallo, quand’è arrivato in Italia?

"Sono in Italia dal 2016. Sono partito dal campionato Uisp, perché non avevo i documenti. Poi ho iniziato in Prima categoria".

La parola ambizione fa parte del suo vocabolario?

"Certo! È da quando ero piccolo che sogno di arrivare nel calcio professionistico. Non so cosa succederà nel futuro. Io cerco comunque di dare il massimo in ogni squadra in cui vado".

I mezzo al sogno c’è anche un obbligo.

"Essendo un extracomunitario, devo per forza vincere la serie D per guadagnarmi il salto fra i professionisti. Per questo motivo, non mi risparmio mai, perché voglio realizzare il mio sogno".

L’autobus è passato poco prima di Natale. Il ds Grammatica lo ha pescato alla Clivense per il grande salto.

"Vincere il campionato in un piazza come Ravenna, sarebbe il top".

Forza fisica e tecnica. Nel gol che ha sbloccato il match col Prato c’è tutto il suo repertorio.

"Sul lancio di Esposito sono partito subito perché, su quei palloni ‘sporchi’, devi andare a velocità supersonica per capire cosa può succedere, attendendo magari l’errore avversario. Mi sono messo in mezzo, ho preso la palla e sono andato in gol. Ero sicurissimo che il pallone sarebbe entrato perché ho colpito la palla bene".

La gioia è rimasta ‘dentro’?

"Dopo il gol non ho esultato per rispetto dei tifosi e dei miei ex compagni in campo. Del resto mi sono trovato bene a Prato. Però, il passato è passato, e non mi sono fatto condizionare. Ogni partita cerco di vincerla".

Tre gol in 4 partite, più i 2 nel girone di andata con la Clivense. Obiettivo doppia cifra?

"La doppia cifra la vorrei raggiungere qua, solo coi gol segnati per il Ravenna. È lunga, ma non mi accontento mai. Manca tanto alla fine, ci sono ancora molte possibilità. Dovrò fare i conti anche con l’effetto sorpresa, perché ora le squadre avversarie che andremo ad affrontare, cercheranno di mettermi in difficoltà".

Com’è stato il passaggio da Verona a Ravenna?

"Sono contento perché gioco in una squadra forte, dal portiere al mister, fino allo staff. È un gruppo unito. Fin dai primi due gironi in allenamento mi sono inserito bene, perché i compagni sono tutti giocatori forti. Se non sei al top, sono loro che si mettono a tua disposizione. È un gruppo molto unito. Chiunque viene qui, non può che trovarsi bene".

Margini di miglioramento?

"Chi non li ha? Cerco sempre di alzare l’asticella per lavorare sui miei difetti. Devo imparare a venire incontro al portatore di palla, perché, di solito, cerco di sfruttare la profondità. Devo migliorare anche nel modo di attaccare la porta, sfruttando i tempi giusti".

I campi pesanti?

"I campi pesanti sono... pesanti per tutti. Sto bene e stiamo bene. Quindi, il campo bello o il campo brutto, fa poca differenza; noi cerchiamo di andare in campo per portare a casa i 3 punti".

Cosa vi attende d’ora in poi?

"Siamo i primi in classifica, gli avversari lo sanno e, come successo col Prato, ci aspettano bassi".

Roberto Romin