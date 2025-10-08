Il pareggio del Pontedera. "Un punto importante che ci dà più fiducia»

Tutti, probabilmente anche gli addetti ai lavori, prima della partita avrebbero firmato ad occhi chiusi di tornare con un pareggio da Gubbio. Ora, dopo la partita, l’1-1 lascia rammarico in casa Pontedera. A far trapelare questo stato d’animo è stato anche lo stesso allenatore Leonardo Menichini. "Il pari preso in rimonta – ha detto al termine del match di domenica – ci fa vedere il bicchiere mezzo vuoto e lascia l’amaro in bocca soprattutto per la prestazione che abbiamo fatto. I ragazzi si sono battuti, hanno dato tutto contro un Gubbio che è una squadra forte, ma che si è trovato di fronte un Pontedera che non ci stava a subire, non ci stava ad aspettare l’avversario. Alla fine comunque il punto è importante perché muove la classifica e quindi ce lo teniamo stretto".

Contrariamente ad altre trasferte, i granata stavolta non si sono lasciati schiacciare più di tanto, provando invece a reagire come confermano le pericolose proiezioni offensive sviluppate nel finale. "E’ chiaro – ha ripreso l’allenatore del Pontedera – che nel secondo tempo, oltretutto con il vento a suo favore, il Gubbio, che stava perdendo, doveva spingere. Questo ci ha costretto ad abbassarci, però tutte le volte che abbiamo potuto, abbiamo provato a ripartire e abbiamo avuto opportunità per fare gol. Nel primo tempo invece siamo andati a prendere alti i nostri avversari producendo anche un buon gioco. Credo che nel complesso abbiamo disputato una grande partita, come ha detto anche l’allenatore degli umbri, Di Carlo". In questo ha inciso anche il cambio di modulo, con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2, che probabilmente ha scombussolato i piani del Gubbio. "E’ una scelta che ho fatto – ha spiegato Menichini – perché temevo la profondità di attaccanti come Tommasini o la fisicità di La Mantia, quindi abbiamo cercato di chiudere gli spazi, sugli esterni eravamo quinto contro quinto, e quando abbiamo potuto abbiamo anche palleggiato nella metà campo del Gubbio. Tiriamo poco, su questo c’è da lavorare, perché quando arriviamo in area... cincischiamo. Però direi che è un punto importante ottenuto su un campo molto molto difficile, e questo ci deve dare fiducia per il prosieguo del campionato". Magari già dalla proibitiva trasferta di domenica ad Ascoli, dove sarà assente Ladinetti per squalifica. A Gubbio a influire sul risultato hanno inciso anche le tre revisioni al FVS (tutte e tre "contro" il Pontedera) che Menichini ha commentato così: "Sul fallo di mano di Signorini a tempo scaduto, a noi era sembrato rigore. Signorini ha detto invece che la palla gli ha sbattuto sul fianco e che è stato fortunato perché aveva le braccia aperte… Comunque noi possiamo solo stare a quello che dicono gli arbitri. Io sono sempre per la buona fede, quindi se hanno deciso così probabilmente avranno ragione, però da parte nostra restano molti dubbi". E l’1-1.