Il passo falso. "Sangiustese battuta, resta l’amaro in bocca»

"Forse per la troppa voglia di vincere abbiamo subito nel finale il contropiede che ha dato la vittoria all’Urbino". Daniele Gianfelici, diesse della Sangiustese, analizza la sconfitta interna con l’Urbino. "Il risultato – aggiunge – ci lascia l’amaro in bocca per come è maturato, il desiderio di conquistare i 3 punti ci ha fatto commettere quella sbavatura che ha portato al contropiede vincente degli avversari".

Il diesse individua cosa avrebbe potuto fare pendere l’ago della bilancia dalla parte rossoblù. "Avremo dovuto calciare di più in porta, abbiamo fatto una buona prova, specie nella parte centrale, e abbiamo costruito la palla gol clamorosa con Tarulli che avrebbe potuto cambiare le sorti del match".

La sconfitta chiude le speranze di conquistare i playoff. "La vittoria ci avrebbe lasciato una piccola speranza, ora si è ridotta". Sono rimaste quattro gare alla fine del campionato. "Dovremo onorare la maglia – conclude Gianfelici – e poi le prossime gare avranno un valore determinante per programmare il futuro".