Il patron Profili. "Oggi la Civitanovese deciderà su Garcia»

"Garcia? Al momento è fuori rosa, ma domani (oggi per chi legge, ndr) decideremo se rescindere il suo contratto oppure no". Mauro Profili, patron della Civitanovese, spiega in questi termini la situazione di Martin Leopoldo Garcia, attaccante esterno rossoblù finora poco impiegato dal tecnico Alfonsi. È corteggiato dal Tolentino il giocatore che ha dovuto fare i conti con infortuni e un viaggio in Argentina per motivi personali.

Nel frattempo, il centrocampista offensivo Alex Strupsceki ha accusato un lieve risentimento muscolare e in questi giorni non è stato rischiato in allenamento, mentre sembrano migliorare le condizioni di Ivan Visciano, che ha un dolore al costato per la botta rimediata nel match contro la Sangiustese Vp. "Il secondo esame radiografico – dicono dallo staff – si terrà oggi (e non più ieri, come inizialmente previsto), ma il giocatore sta meglio. Vediamo di recuperarlo in vista di domenica". Tuttavia, resta comunque difficile pensare che il vicecapitano potrà far parte dell’undici titolare che affronterà il K Sport Montecchio Gallo Colbordolo, nel match in programma alle 15 di domenica al Polisportivo. Visciano ieri non era in campo per la partitella che si è svolta tra la Civitanovese e una formazione di giovani calciatori argentini residenti in città (gara terminata 2-1 in favore della compagine di Alfonsi). Nel team ospite, c’era l’attaccante Gonzalo Palpacelli, che potrebbe essere tesserato dalla stessa Civitanovese. L’atleta, classe 1997, viste le sue spiccate doti fisiche – è alto 195 cm ed è ben strutturato - potrebbe fare proprio al caso rossoblù, anche considerando un eventuale addio di Garcia. Ma al momento, dalle parti del Polisportivo l’attenzione è tutta rivolta al K Sport Montecchio, squadra ostica e reduce dalla vittoria nel derby contro l’Urbania.

Francesco Rossetti