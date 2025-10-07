Il pensiero di Fremura. "Grosseto favorito ma anche il Siena se la può giocare»

Il ko rimediato con il Siena, il terzo consecutivo, ha lasciato l’amaro in bocca al Follonica Gavorrano, precipitato in zona play out. I biancorossoblù, però, guardano agli aspetti positivi. "Abbiamo perso, ma l’abbiamo giocata come dovevamo – spiega Alain Fremura –, con coraggio, affrontando un Siena che fa del palleggio la sua forza, concedendo tanta profondità, andando uomo su uomo. Una delle poche disattenzioni commesse l’abbiamo pagata cara".

"Nel primo tempo – aggiunge – abbiamo fatto molto bene, creando anche due tre occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Pacini non ha compiuto parate complicate come nel secondo. Nella ripresa, infatti, dopo aver speso tanto, ci siamo abbassati e concesso di più sulle fasce: su uno di quei cross abbiamo subìto lo svantaggio. Ma se partite così importanti, le giochiamo con questo atteggiamento, con questo coraggio, possiamo portare a casa punti".

Fremura si è quindi espresso sul campionato. "Il Grosseto, per la rosa che ha – le sue parole –, è una la favorita, ma ci metto anche il Prato che, pur partendo non bene, è forte, grintoso, con ottime individualità, soprattutto davanti. Il Siena se la può giocare: le vittorie portano entusiasmo e le cose riescono meglio".