Il personaggio. A Perrotta onorificenza in Ateneo

Ieri mattina nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Urbino a Rocco Perrotta (foto), su proposta del Dipartimento di Scienze Biomolecolari - Scuola di Scienze Motorie, è stato conferito il titolo di "Laureato capolavoro", in quanto ex-studente ed ora preparatore atletico con un curriculum professionale di alto livello. Dopo aver ottenuto presso l’Ateneo urbinate la Laurea in Scienze dello Sport e presso il Settore Tecnico della Figc la Licenza Uefa di preparatore atletico professionista, giovanissimo lavora per l’Alma Juventus Fano Calcio 1906, subito dopo nella serie A italiana con il Torino Football Club e successivamente nella massima serie della Bulgaria (PFC CSKA Sofia e PFK Levski Sofia) e di Cipro (AEL Limassol FC), che hanno partecipato anche a competizioni internazionali, fino a svolgere il prestigioso ruolo per la Nazionale di Calcio della Bulgaria. Dal 2017 a tutt’oggi è il Responsabile della Performance dell’Empoli Football Club. Rocco Perrotta ha ottenuto risultati eccellenti in ambito professionale, dedicandosi anche ad attività di studio, di formazione e di ricerca, tali da applicare alle prestazioni atletiche, nonché alla prevenzione ed al recupero degli infortuni, metodologie innovative supportate dalla scienza e dalle tecnologie più avanzate. Che consigli si possono dare ad un giovane che vuole diventare un nuovo Perrotta? "Studiare seriamente e con piacere non per il "pezzo di carta", aggiornarsi costantemente, essere curiosi, non avere paura di sbagliare, crederci sempre, mettersi in discussione, non mollare mai".

am.pi.