Il personaggio. Brilla l’emergente Andrea Colombo. Dal primo gennaio il comasco è internazionale

Nel ricco panorama dei direttori di gara nostrani ha scalato posizioni su posizioni il 32enne Andrea Colombo. Dal primo gennaio, infatti, il “fischietto“ della sezione di Como è diventato ufficialmente arbitro internazionale e può dirigere le partite più importanti delle competizion europee e mondiali. Quella ricevuta dall’Uefa è un enorme gratificazione per Colombo che può vantare un ottimo curriculum in serie A e non solo.

Nei giorni scorsi la sua sezione Aia lo ha voluto festeggiare durante la cena annuale, facendogli i meritati complimenti. Il presidente Edoardo Quadranti: "Andrea è stato bravissimo ad essere sempre all’altezza delle partite di serie A alle quali è stato chiamato a dirigere, non ultima Roma-Napoli". Già da tempo Colombo era impiegato in Europa come quarto ufficiale.