Il personaggio Buona la prima per il giovane Fabio Andrea Ruggeri acquistato dalla Lazio. "Esordio positivo, soprattutto per il risultato»

Buona la prima per Fabio Andrea Ruggeri (nella foto). Il prospetto classe 2004 acquistato dalla Lazio si è reso autore di un debutto da veterano in una partita sentita.

Dopo tanti Lazio-Roma che emozione è stata vivere questo nuovo derby?

"I derby che ho giocato io non avevano questa importanza perché erano di Primavera. Questo è stato il primo così rilevante. Sapevo della forza della squadra e per questo ero abbastanza tranquillo. Anche se le dinamiche sono state importanti a livello motivo sono riuscito a gestirle.

Recuperi nel breve, anticipi ma anche tanta grinta. Hai fatto vedere tutto il repertorio?

"Sono contento del mio esordio, soprattutto per il risultato che era l’obiettivo che ci eravamo posti. A livello individuale mi ritengo soddisfatto anche se mi dispiace per l’ammonizione che poi ha condizionato la mia sostituzione. Fisicamente stavo bene anche se iniziavo ad accusare qualche crampo".

Quello di centro destra è la tua posizione ideale?

"Sì, il mio ruolo principale è quello di braccetto destro ma sono un difensore abbastanza duttile e non ho problemi neppure a giocare a sinistra".

Quali sono le tue prime impressioni sulla squadra?

"Positivissime. Torregrossa e Fiorillo erano stati con me a Salerno e mi avevano dato delle belle risposte ma qui ho avuto delle conferme importanti. Ho trovato gente che va a duemila, che non si arrende mai e va su ogni palla ed è quello che serve per la categoria. Sono capitato bene anche sotto il punto di vista del posto. Carrara come Salerno è una bella città dove stare".

Che obiettivi ti sei dato?

"A livello personale di giocare il più possibile mentre a livello collettivo di centrare la salvezza in primis e poi di goderci ogni partita fino ad arrivare sino fondo".

Che effetto ti ha fatto ritrovare tutta quella gente ad attendervi allo stadio al vostro ritorno?

"Sapevo che era un derby abbastanza sentito ma non mi aspettavo questa risposta da parte dei tifosi, soprattutto essendo solo alla prima giornata. E’ stata una bella cosa scendere dal pullman, cantare insieme a loro e sentire l’importanza della gara".

Gianluca Bondielli