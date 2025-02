Il personaggio. Casapieri MvP in Kings League

Non solo nel beach soccer: Leandro Casapieri ora spadroneggia pure nella Kings League. Il portiere torrelaghese classe 1994 è stato l’"MvP", segnando anche 1 dei 4 gol con cui la sua squadra (gli Underdogs) ha sconfitto il Circus, nella 1ª giornata dell’originale campionato di calcio a 7 creato dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué. La Kings League è formata da 12 squadre con 10 giocatori più 3 wild card (ex giocatori e personaggi famosi che arricchiscono il roster della squadra: in quella di Casapieri ci sono gli ex Serie A Cerci e Di Cesare). Si giocano gare di 40 minuti 7 contro 7. Il campione spagnolo Piqué ha inventato questo format che sta piacendo molto al pubblico per adrenalina e imprevedibilità viste le particolari regole. E il “nostro“ Casapieri ci si sta ritagliando ruolo da protagonista.