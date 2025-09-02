Il personaggio Debutto positivo per il giovane Nikola Sekulov. Il suo ingresso ha conferito maggiore vitalità al’attacco. "Mi sono trovato a mio agio con i compagni»

Una delle note più liete della gara contro il Padova è stato sicuramente il debutto di Nikola Sekulov (nella foto) che nei 25 minuti in cui è entrato in campo ha fatto vedere cose interessanti conferendo più vivacità ad un attacco azzurro apparso piuttosto deludente. "Sono molto felice di aver esordito con questa maglia – ha raccontato nel post match il giocatore italiano di origini macedoni arrivato in prestito dalla Sampdoria –. Mi sono trovato subito molto bene coi compagni. Quando sono entrato il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità. Non c’erano molti spazi perché loro avendo l’uomo in meno stavano ancora più bassi e per questo io ho cercato di allargarmi verso la parte sinistra del campo. Abbiamo provato a fare qualcosa per vincere ma non ce l’abbiamo fatta. Peccato per il risultato perché potevamo portare a casa l’intera posta ma l’importante è riuscire in ogni caso a racimolare dei punti".

Il classe 2002 ha rassicurato sulle sue condizioni e fornito indicazioni su quali saranno i suoi compiti in squadra. "Fisicamente mi sento bene perché ho sempre dato il massimo ovunque io sia stato. Per quanto riguarda la posizione in campo ho parlato col mister e lui mi vede davanti come piace a me. Amo molto svariare sia a sinistra che a destra e soprattutto attaccare la profondità". Per Sekulov venire a Carrara è stata un’opportunità da cogliere al volo. "Appena ho saputo della possibilità di arrivare in questa piazza non ho esitato. Mi ricordavo molto bene della Carrarese per averci giocato contro più volte quando ero alla Juventus Next Gen. Ho sempre apprezzato il suo grande pubblico. Peccato che stavolta non ci fossero gli ultras a incitarci. Adesso sono qua e mi devo godere il momento ed andare avanti così".

Per il trequartista, a Carrara soltanto da venerdì scorso, la sosta del campionato “cade a fagiolo“ perché gli consentirà di allenarsi in maniera continuativa con la sua nuova squadra in previsione del prossimo match col Catanzaro fissato per sabato 13 settembre allo stadio Nicola Ceravolo alle ore 17.15.

Gianluca Bondielli