Il personaggio del Real Forte Querceta in Eccellenza. Daniele Bartolini vola il Çalhanoğlu di Buglio che fa regia dinamica

Sabato è stato il migliore del derby, dando lezioni di regia dinamica. Daniele Bartolini è stato il trascinatore del Real Forte Querceta giocando da leader tecnico, con personalità nel farsi trovare libero tra le linee basse e alte, smarcandosi e impostando il gioco a piacimento. Poi ha messo anche il tiro da fuori da cui è venuto (con la netta complicità del portiere viareggino Carpita) il gol dell’1-0 ed infine la punizione-assist del 2-0. È anche vero che il Viareggio gli ha colpevolmente lasciato troppa libertà, non andandolo a pressare con costanza. Questo ha agevolato il suo modo di giocare... ma resta il fatto che il numero 10 bianconerazzurro è uno dei simboli della rinascita stagionale del Real FQ targato Buglio, che ora vede i playoff dopo aver vinto cinque delle ultime sei partite (con tre successi consecutivi e 16 punti fatti sui 18 disponibili nelle ultime 6 gare, di cui 4 concluse mantenendo la porta inviolata). Bartolini è “il Çalhanoğlu del Forte Querceta“, anche se adesso tatticamente gioca nella coppia mediana del 4-4-2 di Buglio e non da play basso in un centrocampo a tre. "Io sto bene e negli ultimi mesi, con la gestione Buglio, mi sono ritrovato... e sto meglio con il ginocchio – confessa il 30enne Bartolini – dopo un girone d’andata complicato, dove ci sono mancati tanti gol, siamo in fiducia e vogliamo dimostrare di esser da playoff. Siamo consapevoli".

Simone Ferro