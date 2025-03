Il personaggio Il bomber Mattia Finotto suona la carica e spiega il valore della posta in palio. "Questa sfida rappresenta un crocevia importante»

"Arrivamo carichissimi a questa sfida col Frosinone consapevoli che può rappresentare un crocevia importante per la salvezza". Mattia Finotto (nella foto), capocannoniere della Carrarese con 5 gol, suona la carica. "Siamo in un buon momento caratterizzato da tre risultati utili consecutivi ed avremo dalla nostra il pubblico di Carrara. Abbiamo rispetto per il Frosinone, che sappiamo essere anche lui in serie positiva e avere una rosa dal valore superiore a quanto dica la sua classifica, ma non lo temiamo e pensiamo di poter dire la nostra".

"Battere il Frosinone vorrebbe dire tanto – prosegue l’attaccante trevigiano – perché ci allontanerebbe ulteriormente dalla zona calda. Noi siamo in linea col nostro obiettivo, la salvezza, ma c’è il rammarico nelle ultime giornate per i pareggi con Reggiana e Cremonese che ci hanno ripreso proprio all’ultimo quando eravamo in vantaggio. Così come pesano le sconfitte con Brescia e Cosenza dove non meritavano di finire senza punti. Il campionato di Serie B è molto incerto e nel girone di ritorno i punti hanno un peso specifico molto maggiore".

L’Azzurro, la fanzine on line dedicata alla Carrarese è da ieri consultabile gratuitamente direttamente da pc, tablet e smartphone sulle pagine Facebook ed Instagram del periodico digitale patrocinato dal Comune di Carrara. Il titolo del numero 56 dell’Azzurro è “Avanti la mediana“. All’interno delle otto pagine del periodico digitale, ormai diventato un appuntamento fisso durante le partite casalinghe della squadra di mister Calabro, troverete commenti e foto dell’ultima gara contro i grigiorossi, l’analisi del prossimo avversario ossia il Frosinone di mister Bianco, numeri e statistiche del percorso della Carrarese sino a questo punto della stagione e tanto altro compresa la ricetta carrarina del giorno di Anna Viti e notizie di cronaca cittadina.

Gianluca Bondielli