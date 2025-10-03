Il personaggio Illanes rientra al centro della difesa e la squadra dopo i 6 gol presi nelle ultime due gare non subisce tiri in porta. "Abbiamo fatto tutti una grande prestazione»

E’ tornato Julian Illanes (nella foto) al centro della difesa e la Carrarese dopo i 6 gol presi negli ultimi 2 turni non ha subito un tiro in porta. Questa Carrarese non può fare a meno di lei?

"No, la squadra ha sempre fatto delle belle partite, anche quando non sono stato in campo e magari ci sono stati degli episodi evitabili sui gol ma fa parte del gioco nell’arco di una stagione. Col Modena abbiamo fatto tutti un grande partita senza concedergli tiri in porta".

Come avete preso questo pareggio nello spogliatoio?

"Può essere un gran punto contro la capolista che non aveva mai perso. Dipenderà molto da domenica far sì che i due punti fatti con Empoli e Modena vengano ulteriormente valorizzati domenica. Ci prepareremo con la testa alla Juve Stabia che è un’altra grande squadra: lo ha dimostrato l’anno scorso e lo sta dimostrando quest’anno".

Ha dovuto fronteggiare Mendes e Gliozzi...

"Il Modena ha una bella squadra, fatta per lottare per i posti alti della classifica. Sono tosti per questo dico che fare una bella partita contro di loro togliendogli i punti di forza ci deve rendere orgogliosi. Se vincevamo non rubavamo nulla viste le due grandi parate fatte da Chichizola".

Fisicamente come sta?

"Dopo Avellino ho fatto 10 giorni di lavoro con il fisioterapista ed il preparatore per rimettermi a posto dal problema all’adduttore. Ho fatto due allenamenti e in gara mi sono trovato abbastanza bene".

Si sente un Illanes diverso, più forte rispetto allo scorso anno?

"Ci sono tanti fattori. L’anno scorso era la prima esperienza in B per tanti di noi. Quest’anno siamo più consapevoli della squadra che siamo. Siamo anche più maturi, sappiamo gestire le partite. Nei momenti in cui c’è da soffrire soffriamo e quando c’è da incidere andiamo in avanti tutti. Penso che sia una crescita del gruppo non individuale".

Avete fatto più punti in trasferta. Cosa manca per vincere in casa?

"L’assenza della curva influisce ma prima o poi ci sbloccheremo. Nella gestione delle gare esterne siamo maturati...".

Gianluca Bondielli