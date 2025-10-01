Il personaggio. La prima volta di Iaiunese. Gol con la Sambenedettese

Una favola calcistica prende il volo con il giovane attaccante Cristian Iaiunese, classe 2006, ex giocatore del Figline, che sabato scorso ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. Entrato in campo, ha realizzato una rete bellissima: un diagonale dalla destra all’incrocio che ha fissato il 4-2 finale della sua Sambenedettese contro la Juventus Next Gen. Questo gol è arrivato alla sua seconda presenza in Lega Pro, dopo che il tecnico Palladini lo aveva fatto esordire contro il Forlì. Cresciuto calcisticamente nel Figline, Iaiunese ha avuto una progressione fulminea che lo ha portato in prima squadra nel campionato di serie D (2023-2024). L’attaccante ha partecipato alla Juniores Cup, meritando la convocazione nella Rappresentativa Nazionale Under 19 di Serie D di Giuliano Giannichedda. Poi, la società gialloblù lo ha girato in prestito al Terranuova Traiana. Con la maglia biancorossa, la giovane punta centrale ha messo in mostra tutto il suo talento, collezionando 32 presenze complessive e ben 10 gol e un assist vincente. Rientrato al Figline, il giocatore che era sotto la lente di diversi club importanti, è stata la Sambenedettese ad assicurarsi le sue prestazioni. Questa sua seconda gara in Lega Pro impreziosita dal gol, ha fatto esultare la tifoseria di Figline che è esplosa di gioia nel vedere il proprio beniamino sugli scudi.

G. Puleri