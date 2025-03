Il personaggio L’uomo della promozione si candida a essere anche l’uomo della salvezza con le sue reti. Mattia Finotto è l’attaccante più utilizzato

Mattia Finotto si è ripreso definitivamente la Carrarese. Il centravanti ha segnato la quarta rete negli ultimi due mesi ed è diventato il capocannoniere azzurro assieme a Schiavi con 5 centri stagionali. Non solo. Finotto è tornato ad essere l’attaccante più utilizzato da Calabro con 1510 minuti giocati ed è l’unico calciatore della rosa a vantare un piccolo primato: è entrato in campo in tutte le 28 giornate di campionato. Per carità, non che Mattia si fosse mai perso ma da novembre in poi il suo minutaggio era calato drasticamente: 16 minuti giocati col Modena, 19’ col Pisa, 11’ con la Salernitana, 7’ col Palermo fino ai soli 4’ col Brescia. Finotto non ha mai gridato al delitto di “lesa maestà“ ma si è rimboccato le maniche, restando a disposizione della squadra.

Nel giorno di Santo Stefano, a Marassi, ha riavuto la possibilità di tornare titolare dopo 7 panchine di fila. Il gol contro la Sampdoria lo ha rifatto sentire centrale nel progetto alla vigilia della riapertura del mercato. A gennaio ci sono stati club che lo hanno cercato ma Finotto, al contrario di qualche compagno di reparto, ha continuato a puntare su se stesso alla Carrarese. Una scommessa vinta perché nel 2025 è stato utilizzato con continuità e sta risultando tra gli azzurri dal rendimento più alto nel ritorno. Lui, che è stato l’uomo della promozione con i 10 gol segnati da gennaio in poi, ora si candida ad essere anche l’uomo salvezza.

Gianluca Bondielli