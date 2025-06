Il personaggio. Manuel Pucciarelli, l’inossidabile. Ancora in campo con la Vis Pesaro

Le primavere sono 34, compiute lo scorso 16 giugno. Un’età alla quale un calciatore pensa di solito a pensare a quale strada intraprendere dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Manuel Pucciarelli, però, è a quanto pare intenzionato a proseguire, forte del rendimento-mostre mostrato nella stagione 2024/25 con la Vis Pesaro. Ne avrebbe comunque motivo: il fantasista di Montemurlo continua infatti a fare la differenza in Serie C e lo dimostrano i numeri. Nella stagione appena conclusasi ha giocato quasi tutte le partite, scendendo in campo 41 volte fra campionato, coppa e prima gara dei playoff (andando a segno in un’occasione). E se la squadra pesarese ha disputato una delle migliori annate della sua storia, arrivando sino agli spareggi-promozione per la Serie B, il merito è anche di Pucciarelli. Era arrivato nelle Marche proveniente dall’Australia nel 2022, mettendo a segno 2 reti in 21 partite alla sua prima annata. Ma quando gli infortuni gli hanno dato tregua, non ha avuto problemi a ricordare perché fosse riuscito a giocare 136 volte in Serie A con Empoli e Chievo. "Spero di continuare a giocare a lungo perché sto ancora bene – ha dichiarato alla stampa marchigiana - ho un altro anno di contratto con la Vis ma ancora non abbiamo parlato. Lo faremo a breve e decideremo assieme".

G.F.