Il personaggio. Nicolò Lari nei prof.. È in C alla Vis Pesaro

L’attaccante viareggino Nicolò Lari (classe 2005 ex Malaga City in C spagnola) nell’ultimo giorno di calciomercato è stato ceduto a titolo definitivo dallo Spezia alla Vis Pesaro in Serie C (girone B), approdando così nel calcio professionistico italiano dopo l’esperienza in D al Varese dove era in prestito (lì aveva segnato 3 gol in 12 presenze). Attualmente così i calciatori versiliesi in terza serie diventano 5: Lari infatti si aggiunge ai vari Maggini (Pontedera), Furlan (Lecco), Corsinelli (Gubbio) e Simone Della Latta (Vicenza).