Il personaggio. Rosina da Coverciano all’Oltrepò. In tasca un diploma prestigioso

VOGHERA (Pavia) Grande soddisfazione per il mondo calcistico della provincia di Pavia: il 53enne vogherese Gianluca Rosina, stimato ex giocatore e allenatore di squadre di Eccellenza e Promozione lombarde ha superato il corso di “responsabile di settore giovanile“. Una qualifica di prestigio ottenuta dopo 4 mesi di lezione presso il Centro Federale di Coverciano. Un diploma quello ottenuto da Gianluca che consente di guidare i settori giovanili di club professionistici che nei prossimi anni diventerà obbligatorio per le società di serie A, B e Lega Pro che dovranno affidare il proprio vivaio a un responsabile abilitato dal settore tecnico. Rosina, che nella stagione 2024-2025 ha ricoperto il ruolo di match analyst alla Vogherese in serie D, è il primo dirigente della provincia di Pavia e uno dei pochi in Lombardia ad avere tagliato questo importante e prestigioso traguardo. Nella stagione che sta per iniziare potrà mettere in pratica quanto imparato sui banchi di Coverciano alla società FBC Oltrepo’ di patron Fabrizio Catenacci che gli ha affidato il ruolo di responsabile di settore giovanile. A parlare del corso lo stesso Rosina : "Sono felice di aver conseguito questo diploma,che mi ripaga dei tanti sacrifici fatti. Il corso a Coverciano è molto selettivo e si entra solo in base al curriculum che uno ha come giocatore e allenatore. Il numero è limitato a 40 posti, sono arrivate più di 250 richieste per partecipare e io fortunatamente sono entrato. Sono stati 4 mesi intensi e alla fine si sono fatti gli esami, un test scritto sulle normative, due prove orali di psicologia più discussione della tesi. La mia tesi anche per il lavoro che faccio è stata sulla disabilità e inclusione nel mondo del calcio giovanile, molto apprezzata dalla commissione. Per questa stagione sportiva guiderò il settore giovanile dell’Oltrepo’, sono stato chiamato dal presidente Catenacci e dal ds Raso per aumentare il livello già buono del loro vivaio". Raffaele Sisti