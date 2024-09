Il Perugia conquista il ‘Curi’. Torrasi e Montevago stendono la Spal

Perugia, 30 agosto 2024 – Il Perugia esce tra gli applausi, convinti e meritati. Batte la Spal per 3-0 e si presenta al campionato. Torrasi e due volte Montevago mettono la firma su una prestazione spumeggiante e gagliarda allo stesso tempo con tante occasioni da gol, belle giocate, idee, esperimenti riusciti.

Un super Melgrati evita un passivo più pesante, dall’altra parte, Gemello ci mette due pezze in un colpo solo che comunque salvano la porta del Perugia prima dell’intervallo. Padrone del campo, il Grifo alza la testa e adesso Formisano sa che la sua rosa sarà ancora più completa. Chi è appena arrivato ha già detto la sua: Cisco e Giraudo debuttano con personalità e qualità.

Nell’ultimo giorno di calciomercato, che chiude i battenti questa sera a mezzanotte, il Perugia porta a casa il difensore Daniel Leo (2001), di proprietà della Juventus Next Gen e nell’ultima stagione in prestito al Crotone e riporta a casa Francesco Mezzoni (2000) in prestito dal Napoli. Per la sfida contro la Spal, Formisano lancia dal primo minuto l’ultimo arrivato Cisco, sulla fascia destra, Giunti accompagna Angella e Amoran in difesa, così come Bacchin con Ricci alle spalle della coppia Sylla-Montevago. Assente Seghetti (trattato nel pomeriggio dallo Spezia, con la possibilità di restare al Grifo un anno) che non era al meglio.

Il Perugia ha un bel piglio, ha voglia di mettere alle spalle l’approccio di 7 giorni fa e passa dopo 12’: Cisco recupera palla sulla bandierina, mette al centro, Sylla la difende e Torrasi si inserisce e fa un gran gol che regala il vantaggio alla squadra di Formisano. I biancorossi vanno vicini al raddoppio con Bacchin che di testa impegna Melgrati (13’). La Spal ci prova da calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Arena finisce alto sopra la traversa. A farsi pericoloso è però il Perugia due volte con Cisco: l’ex Sudtirol arriva al tiro prima al 36’, con Melgrati che devia in angolo, allo scadere del primo tempo ancora dal vertice destro va vicino al raddoppio. In pieno recupero Gemello mette due pezze e salva la sua porta dalle conclusioni di Rao e Antonucci.

A inizio ripresa, la Spal prova a farsi vedere, il Perugia è compatto, resiste poi riparte, ma si vede negare il raddoppio da Melgrati per ben tre volte: il portiere della Spal prima interviene sulla conclusione dalla distanza di Bartolomei (11’), subito dopo sul colpo di testa di Sylla (12’) e al 18’ di piede su Montevago. Ma l’attaccante è lì pronto ad aspettare il momento giusto quando Bartolomei arpiona un pallone e assesta un cross che non può essere sprecato: Montevago lo sa e fa 2-0, ma la festa non è finita, perché fa doppietta su assist di Giraudo. Cinque gol in 4 gare ufficiali per l’attaccante, il Grifo ha il suo bomber.