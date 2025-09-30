Il pesante ko a Trieste. Renate, così non va

Sette punti nelle prime tre partite con dentro i blitz già pesanti di Gorgonzola e Zanica che lasciavano ben sperare e sembravano ripetere l’inizio della passata stagione quando il Renate mise (tanto) fieno in cascina che fu utile al raggiungimento dei playoff. Nelle successive quattro gare il rendimento è crollato verticalmente con un solo punto frutto del pareggio di Sesto San Giovanni contro l’Alcione, le due sconfitte a Meda (tra cui quella con l’Ospitaletto) e, a coronamento, l’infernale secondo tempo di Trieste di domenica, lì da sviscerare per trovare cause e strascichi. Lo ha fatto Luciano Foschi nella “pancia“ del “Nereo Rocco“ facendo dei paragoni anche con lo stesso periodo del 2024/25 quando la sua squadra collezionava punti che era una meraviglia. "Bisogna ritrovare lo spirito, la verve, la determinazione ma soprattutto l’umiltà per dimenticare quello che è stato fatto l’anno scorso.

E capire che non siamo ancora quelli lì, che questo è un altro campionato, di un altro livello; che bisogna fare i conti in chiave salvezza senza pensare ad altre cose. Se non abbiamo l’umiltà della squadra che scende in campo per salvarsi e invece pensiamo di ambire a chissà che cosa, allora abbiamo perso di vista la nostra dimensione! Non sto dicendo che dobbiamo accontentarci, però è necessario tornare a essere quelli di dodici mesi fa in termini di compattezza di gruppo che ci ha portare a fare grandi risultati. Da qui bisogna ripartire". Poi c’è dell’altro sempre secondo Foschi e il riferimento è ai tanti infortuni che stanno caratterizzando le ultimissime settimane. Oltre ai lungodegenti Di Nolfo e De Leo, a Karlsson che si è fermato prima del match contro l’Ospitaletto e ne avrà per ancora almeno due settimane, Trieste miete un altro paio di “vittime“ le cui condizioni verranno valutate in queste ore.

Si tratta dei difensori Jonathan Spedalieri (che ha lasciato il campo al 46’) e di capitan Simone Auriletto. "Bisogna capire il perché di così tanti infortuni… Certo, giocare ogni tre giorni, lo sostengo da tempo, non aiuta e in Serie C è complicato. Con l’Ospitaletto siamo scesi in campo giovedì sera, con la Triestina domenica pomeriggio con in mezzo sei ore di viaggio…".