Il pianeta dilettanti. Palmense cede. A Porto Sant’Elpidio derby ricco di reti

Un sabato molto intenso in quanto a gol ed emozioni ma una domenica ch si prospetta altrettanto ricca con un programma di Eccellenza tutto da seguire. Vediamo cosa è accaduto in Promozione dove la Palmense cede solo all’ultimo respiro al Trodica che si conferma fortissima nei minuti finali e si gode la parte altissima della classifica. Derby con tanti gol, soprattutto quelli degli ex tra porto Sant’Elpidio e Elpidiense Cascinare: le reti ospiti sono state segnate infatti da Cingolani e Cuccù. Bene l’Atletico Centobuchi che si impone in casa del casette Verdini e continua a guardare in alto così come continua la super risalita della Sangiorgese che batte nettamente l’Aurora Treia mentre disco rosso in trasferta rispettivamente per Monticelli e Rapagnano, sconfitte di misura. Oggi invece spazio al campionato di Eccellenza, questo il quadro completo delle gare di questo weekend.

Eccellenza. In campo oggi Urbino-Tolentino, Monturano-Montefano, Osimana-Castelfidardo, Urbania-Montegranaro, Atletico Azzurra Colli-Montegiorgio, Chiesanuova-Jesina, Civitanovese-Ksport Montecchio, Maceratese-Sangiustese

Promozione B. Appignanese-Monticelli 1-0 (Gagliardini), Casette Verdini-Centobuchi 0-2 (Picciola, Cialini), Porto Sant’Elpidio-Elpidiense Cascinare 2-2 (Del Moro, Gabaldi; Cingolani, Cuccù), Sangiorgese-Aurora Treia 3-0 (Ricci, Fellousa, Gentile), Trodica-Palmense 2-1 (Titone, De Martino; Biondi), Vigor Castelfidardo-Potenza Picena 3-2 (Fanesi, Rombini, Storani; autogol Prosperi), Cluentina-Rapagnano 2-1 (Mancini, Salvati; Scriboni), Corridonia-Matelica 0-1 (Lapi)

Prima Categoria. Girone C: Cingolana-Pinturetta 0-2. Girone D: Castoranese-Comunanza 0-4, Montottone-Cuprense 1-1, Piane Mg-Futura 96 1-3, Piceno United-Centobuchi 0-3, Real Elpidiense-Castel di Lama 1-2, Offida-Grottammare 1-2, Real Eagles Virtus Pagliare-Real Montalto 0-2, Azzurra Sbt-Afc Fermo 1-0.

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Csi Recanati 5-0. Girone G: Campofilone-Avis Ripatransone 1-5, Gmd Grottammare-Vis Faleria 1-1, Recreativo Pse-Mandolesi 3-3, Tirassegno-Montefiore 1-1, Usa Fermo-Pedaso 2-1, Valtesino-Invictus 2-0, Grottazzolina-Monte San Pietrangeli 1-0, PonzanoGiberto-Petritoli 1-2. Girone H: Acquaviva-Audax Pagliare 0-1, Atletico Porchia-Olimpia Spinetoli 0-0, Croce Casale-Piazza Immacolata 0-2, Jrvs Ascoli-Forcese 2-3, Maltignano-Santa Maria Truentina 1-3, Monteprandone-Castignano 0-2, Acquasanta-Venarottese 0-0, Vigor Folignano-Agraria Club 2-2.