Il piatto forte del giorno è il super derby

E venne il grande giorno del derby della Versilia in Serie D. Piatto forte di giornata (la 6ª) nel girone E è infatti Camaiore-Seravezza, che sarà diretto da una terna emiliana col fischietto modenese Previdi e i guardalinee bolognesi Marga e Palma.

La sfida è inedita in D: le due squadre si erano incocciate l’ultima volta in Eccellenza nella stagione 2016/17 quando il Camaiore (allora allenato dal massese Gassani, poi esonerato e sostituito dallo stazzemese Moschetti) retrocesse in Promozione al termine di un’annata molto negativa mentre il Seravezza (al tempo guidato dal garfagnino Vangioni) trionfò nel testa al testa col Roselle e salì in D.

Oggi, nel match che si gioca alle 15 al Comunale di Camaiore (dopo il profondo intervento su manto erboso e terreno sottostante), ci saranno tanti ex verdazzurri ora in bluamaranto.

Qui Camaiore. Tutti a disposizione tranne i già assenti di domenica scorsa nell’impresa di Grosseto che finiscono con oggi di scontare le rispettive squalifiche (2 turni Kthella e 3 Bifini). Sempre out pure Velani che però ha ricominciato a correre. Pienamente rientrati il 2006 Macchi ed il 2007 Tavernini. In attacco Pietro Cristiani ha il medesimo dubbio: partire subito con Magazzù sotto a Camaiani o sfruttare l’ex Castelnuovo nella ripresa, iniziando col duttile Bongiorni più avanzato. Il modulo può esser un 3-5-2 ma occhio alla riproposizione del rombo. "Il Seravezza è squadra fortissima e in salute, con individualità importanti – dice Cristiani – non sono primi per caso. Hanno un tecnico meticoloso, che lavora tantissimo anche sui calci piazzati. Mi aspetto che non sottovaluterà la partita. Noi dobbiamo lavorare sapendo che loro hanno qualcosa in più di noi. Ci teniamo però a fare bene nella prima gara nel nostro stadio".

Qui Seravezza. Solite tre assenze di domenica scorsa per Cristiano Masitto che non avrà il jolly Luca Mosti (per lui problema al collaterale di cui è ancora da chiarire l’entità) e i lungodegenti attaccanti Delorié (infortunio al menisco: ne avrà per un po’) e Falteri (per lui annata finita). Tatticamente dovrebbe esserci lo stesso 4-4-2 mutabile in 4-3-3 dell’1-0 interno sull’Orvietana. Bajic contende una maglia in difesa a Pani mentre Tognoni, Cupani ed il 2006 Vanzulli sembrano in vantaggio rispettivamente su Lepri, Spatari e il 2006 Fontanarosa. "Ci aspetta una gara tosta – dice ’Lo Stregone’ Masitto – il Camaiore è una squadra in forma che domenica scorsa ha rischiato di vincere a Grosseto. Sa adattarsi agli avversari. Sarà una partita in cui continueremo ad imparare per progredire nel nostro percorso di crescita. È un derby e come tale è ricco di motivazioni e insidie: loro saranno molto diversi da quelli visti in amichevole ad agosto... e siamo molto diversi anche noi. Già in quell’occasione comunque vedemmo una bella fase difensiva pur in dieci per molto tempo (fu espulso Tavernini, ndr). Hanno un allenatore capace di dare grandi input. Dovremo trovare altrettanti stimoli pure noi... ma sono fiducioso nelle capacità di questa squadra di tirare fuori delle prestazioni importanti".

Simone Ferro