Il Picco torna a colorarsi di azzurro. Italia-Danimarca di Nations League

La nazionale di calcio italiana femminile tornerà a recitare il ruolo della protagonista al ’Picco’ dove il 25 febbraio affronterà la Danimarca, dodicesima nazionale del ranking, un gradino sopra le azzurre. Il rinnovato impianto di via Fieschi farà nuovamente da cornice ad un evento imperdibile, dopo aver ospitato lo scorso gennaio la Supercoppa Femminile tra Roma e Fiorentina e a dicembre 2024 la sfida Italia-Ucraina fra nazionali maschili Under 21. Chiuso il 2024 con il pareggio con la Spagna campione del mondo e con la prima storica vittoria in casa della Germania, la squadra del commissario tecnico Soncin è pronta a ripartire dalle sfide di Nations League prima con il Galles, in programma il 21 febbraio a Monza, e poi contro le danesi. Un doppio impegno che segnerà l’inizio della seconda edizione della competizione Uefa, che un anno e mezzo fa diede il via proprio alla gestione Soncin. Approfittando del sostegno dei tifosi, la squadra proverà a dare nuova linfa al proprio percorso di crescita per acquisire ancora più consapevolezza in vista di Euro 2025. È questo l’obiettivo del tecnico che per le prime partite del Gruppo 4 della Lega A, di cui fa parte anche la Svezia, ha deciso di puntare su 29 calciatrici. La principale novità sarà rappresentata da Beatrice Merlo, alla prima convocazione dopo il Mondiale del 2023. Oltre alla capitana dell’Inter tornano in gruppo anche Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte. Il bilancio sorride alle biancorosse, che si sono imposte 13 volte perdendo invece sette match, compreso l’ultimo andato in scena nel 2022 nell’Algarve Cup, deciso dalla rete di Barbara Bonansea.

I tagliandi per le partite in programma al ’ Picco’ e a Monza sono già in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. È prevista una promozione per Under 18 e Over 65, che potranno assistere alle due partite pagando 1 euro. Queste le convocate: portieri Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna); Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan). Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina), Annamaria Serturini (Inter). Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

Ilaria Gallione