Il Pietrasanta di Tocchini vola alto. Incidente di percorso per il Forte

In Promozione vola il Pietrasanta. La squadra biancoceleste dopo aver chiuso il capitolo ’Beppe’ Della Bona ne ha aperto uno nuovo con Leonardo Tocchini. Il tecnico lucchese (che di lavoro fa il cardiologo... e la Promozione l’ha già vinta a Montecatini) si è subito fatto ben volere da tutta nella “Piccola Atene“ calcistica, sia per la frescata di novità portata (tatticamente e che nei metodi d’allenamento e di gestione del gruppo) sia per i risultati che sta ottenendo.

La partenza del suo Pietrasanta è stata notevole, nonostante la rosa cambiata in vari elementi. Dei “titolari“ della scorsa stagione sono rimasti Aquilante, Szabo e Remedi oltre a tutta la linea difensiva. A colpire però sono più che altro i numeri offensivi prodotti dal ficcante 4-2-3-1 tocchiniano. Nelle prime quattro giornate di campionato la squadra ha già segnato qualcosa come 11 reti: ha pareggiato (buttando via 2 punti, dopo l’evitabile rosso di Laurini) 2-2 con la San Marco Avenza e poi ha sempre vinto segnando 3 gol. Il capocannoniere è il fantasista-tascabile Mirco Ricci, con 4 sigilli. Meglio di lui ha fatto solo Ivan Paggetti del Cubino con 5 reti.

Incidente di percorso invece per il Forte dei Marmi che dopo i 7 punti fatti perde l’imbattibilità nella prima domenica di ottobre, cadendo 2-0 a Lamporecchio. Per gli squali stanno mancando i gol di Federico Mengali, che ancora deve sbloccarsi.

Simone Ferro