Il Pietrasanta rallenta ancora la sua marcia. Finisce 1-1 il derby con il Forte dei Marmi

PIETRASANTA: Citti, Laurini (46’ Ceciarini), Della Pina (67’ Bruzzi), Da Prato, Laucci, Aquilante, Szabo, Biagini, Remedi, Mattiello (77’ Falorni), Sessa (67’Maggi). All. Della Bona.

FORTE DEI MARMI 2015: Ceragioli, Credendino, Arcidiacono, Papi (83’ Lossi), Sodini Andrea, Rocchiccioli, Tedeschi 90 Alberti), Del Soldato, Maggi, Bresciani (67’ Minichino), Sodini Nicola (85’Manfredi). All. Cagnoni.

Arbitro: D’Orsi di Pisa.

Reti: 26’ Laucci, 60’ Tedeschi.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Bresciani, Della Pina, Arcidiacono, Mattiello, Tedeschi.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta rallenta ancora la propria marcia, il pareggio 1-1 nel derby contro un tonico Forte dei Marmi 2015 frena la rincorsa al primo posto. Il risultato finale alla fine ci sta tutto: se nel primo tempo i padroni di casa si erano fatti preferire, nella ripresa il Forte dei Marmi è entrato meglio in partita, tant’è che dopo il pareggio gli ospiti hanno sfiorato anche il sorpasso.

La recriminazione per i padroni di casa è legata all’errore del portiere in occasione del gol subìto, da lì in avanti la pioggia che si è fatta incessante ha reso obiettivamente più complicata ogni manovra di attacco. Al di là di tutto però resta l’impressione che il Forte dei Marmi abbia saputo adattarsi meglio al fondo pesante. Nonostante l’inclemenza del tempo, comunque è stato un derby intenso con due squadre che volevano vincere. Al 26’ il Pietrasanta sblocca il risultato grazie a un bell’inserimento di Laucci che di destro supera il portiere. Nel frattempo si registrano un rigore per parte, anche netti, non decretati dall’arbitro.

Nella ripresa il Forte dei Marmi rientra meglio. Il campo diventa sempre più pesante, ma al 60’ sull’uscita errata di Citti, gli ospiti recuperano un pallone che viene trasformato in rete dal sinistro di Tedeschi. Nel finale il Pietrasanta si getta in avanti, il terreno diventa ai limiti della praticabilità in alcune zone, bravo però il Forte dei Marmi a non mollare. La formazione di Cagnoni conferma il trend positivo delle ultime settimane e di essere una mina vagante del campionato. Il pareggio premia il carattere degli ospiti che hanno sempre creduto in un risultato positivo.

Andrea Bazzichi