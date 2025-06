Il Pietrasanta va a Tocchini. Scelto il dopo Della Bona

Il Pietrasanta in Promozione ha scelto il dopo ’Beppe’ Della Bona (che ha lasciato la panchina biancoceleste per una “incompatibilità di ambizioni“): il nuovo tecnico che sbarca nella “Piccola Atene“ è Leonardo Tocchini, allenatore lucchese ex Mobilieri Ponsacco, Montecatini (dove lo stavano fortemente corteggiando per riaverlo quest’estate) e Marginone. Tocchini nella vita di tutti i giorni lavora come cardiologo (assai noto a Lucca e dintorni) e quando ancora giocava a calcio era stato compagno di squadra e di reparto a centrocampo proprio dell’attuale direttore sportivo pietrasantino Simone Baldacci. Con ’Leo’ Tocchini in Versilia arrivano nello staff tecnico biancoceleste anche i suoi fedelissimi Andrea Besson come vice (è con lui da sempre), Stefano Martinucci come preparatore dei portieri ed il match-analyst Renzo Frateschi come collaboratore tecnico. Potrebbe cambiare molto anche la rosa dei giocatori del Pietrasanta con varie partenze illustri ed un ridimensionamento del budget... avendo anche un grosso impegno sul movimento del settore giovanile che sta crescendo nello sviluppo e nel livello.

I cugini del Forte dei Marmi invece sono alle prese con la probabile partenza del bomber Alessandro Maggi, classe 2002 destinato a salire in Eccellenza dove lo vogliono Cenaia (al momento in pole sia per lui sia per il terzino 2007 Matteo Arcidiacono), Fratres Perignano, Sporting Cecina, Castelnuovo Garfagnana e Real Forte Querceta. Intanto ha parlato il presidente Luca Aliboni: "Il Forte dei Marmi 2015 è pronto. Dopo un anno diviso tra alti e bassi nelle varie categorie giovanili, e dopo aver attuato una decisa operazione di riorganizzazione, siamo finalmente pronti per affrontare con entusiasmo il prossimo anno sportivo con tutte le categorie. Abbiamo già individuato lo staff tecnico di tutte le categorie dalla prima squadra fino ai piccolissimi atleti, senza saltare neppure una categoria. Dai primi di luglio renderemo pubblico il nostro organigramma tecnico, con una bellissima novità che sveleremo solo allora. La comunicazione tra dirigenza e staff tecnico sarà il nostro punto di forza. La sinergia ed un ambiente sereno permetteranno a ragazzi e staff di lavorare per una crescita costante, grazie anche al Comune di Forte dei Marmi che ci supporta per migliorare l’ambiente che accoglie tutti i nostri tesserati".

Simone Ferro