Il Pieve al Toppo vola ai quarti di Coppa Toscana. Per i giallorossi ora sfida con il Barberino

Un mercoledì da leoni per il Pieve al Toppo. La formazione impegnata nella Coppa Toscana di Seconda categoria infatti è riuscia a superare con un bel 2-1 la Fulgor Castelfranco. I giallorossi devono ringraziare in particolar modo la doppietta di Kheniene che ha permesso di superare la rete dei valdarnesi ad opera di Franci per il momentaneo pareggio. Il Pieve al Toppo in questo modo si porta avanti, superati gli ottavi, ai quarti di finale. La formazione della Valdichiana adesso potrà preparare oltre agli impegni di campionato anche la prossima sfida che è fissata in calendario per il 12 febbraio. Per quel giorno infatti i giallorossi dovranno affrontare il Barberino provando a scrivere un’altra pagina di storia per accedere alla semifinale e così andare avanti nella competizione.

In Prima categoria invece il Bibbiena ha rinunciato a giocare i restanti 9 minuti della sfida in casa della Sancascianese. La partita era stata interrotta lo scorso 27 novembre all’81’ sul punteggio di 1-0 per i gialloverdi di casa. Da qui la decisione dei casentinesi di non intraprendere un’altra lunga trasferta per disputare solo 9 minuti di gioco sotto di un gol. Il Bibbiena quindi esce di scena e la Sancascianese prosegue la sua avventura in Coppa dove adesso affronterà la Folgor Calenzano.