Il plenipotenziario neroverde. "Organico rinforzato. Ora tocca a Grosso»

Va bene così. A voler far sintesi del pensiero di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, l’ultimo giorno del mercato neroverde è tutto qui. Si è preso quanto serviva a rinforzare una rosa profondamente rinnovata, si sono preservati i big – Berardi, Pinamonti e Laurientè – e, aggiunge il dirigente, "abbiamo cambiato molto, è vero, ma tenuto i nostri giocatori di maggior valore. L’obiettivo era rinforzare l’organico, e adesso starà a Grosso metterla in campo nel modo più efficace". Il tempo per metabolizzare l’arrivo dei nuovi non mancherà, ma intanto gli orizzonti che punta il Sassuolo sono quelli che ti aspetti, ovvero la lotta salvezza. Carnevali, da questo punto di vista, non si formalizza: sono settimane che parla di salvezza come primo obiettivo, e questo ultimo gionrno di mercato non ne sposta il focus. "Sarà comunque un campionato difficile per noi, lotteremo con altre sei, sette squadre per la salvezza, e si tratta si sbagliare il meno possibile".

La rosa ridisegnata – una decina di ‘volti nuovi’, una quindicina di cessioni – è, oggi, un’ipotesi, e come tale la si valuta, ma intanto ci si tiene quel che c’è. Dai già citati Berardi e Pinamonti a quel Laurientè più volte vicino ad un passo d’addio mai concretizzatosi. Carnevali fa spallucce, e il francese se lo tiene ben stretto ("attaccanti così ce ne sono pochi") come si tiene ben stretto il Sassuolo che ha consegnato a Grosso, in coda all’ennesima sessione di mercato che, ad avviso del dirigente, andrebbe chiusa prima. "Il calciomercato dovrebbe chiudersi quando inizia il campionato: di tempo per chiudere le trattative – aggiunge – ce ne sarebbe a comunque a sufficienza, arrivare all’ultimo aumenta il margine di errore".

s.f.