Il Poggibonsi allunga di nuovo sulla zona play-out. Domenica delicata trasferta a casa San Donato

POGGIBONSI

Il Poggibonsi allunga di nuovo nei riguardi delle compagini che occupano l’area dei play-out. Un dato confortante il successo dei Leoni sul Montevarchi, dopo lo stop maturato negli istanti finali della sfida precedente a Forte dei Marmi. Validi riscontri, insomma, per un collettivo che in una eventuale classifica parziale dell’ultimo bimestre di campionato occuperebbe la vetta.

Avanti in direzione dell’obiettivo della quota utile alla conferma dello spazio in categoria, ad opera dei Leoni. Chiamati comunque a prestare attenzione a ogni genere di ostacolo, per non andare incontro a sorprese in un torneo capace di offrire scenari inaspettati. Riescono i giallorossi nell’intento di tenere a freno il desiderio di rilancio di un Montevarchi reduce dal cambio sulla panchina. Ha provveduto a sbloccare il punteggio Vitiello pedina del reparto offensivo dai centri pesanti (ora è a quota quattro dal suo ingresso a dicembre) e dagli assist ugualmente preziosi a beneficio dei compagni.

In una domenica che ha visto anche il rientro fra i titolari di Camilli. Sistemato inizialmente nelle mansioni di trequartista da mister Calderini, il capitano è stato fra gli artefici della conquista dei tre punti per il Poggibonsi. "Il mister conosce le mie caratteristiche – spiega Camilli – e sa in quali posizioni dello scacchiere posso offrire il mio contributo. Da parte mia, sono pronto come sempre a mettermi a disposizione della squadra e delle esigenze del collettivo".

Tutto per un Poggibonsi cresciuto nel numero di effettivi e nel rendimento, anche per effetto di una disposizione tattica razionale e in grado di fornire sufficienti garanzie, si parli per esempio della retroguardia a quattro o dell’impostazione dei tre centrali come due giorni or sono, in virtù del contributo di Martucci, Borri e Di Paola.

Preparazione in atto, da ieri, per il Poggibonsi, chiamato a dedicare la necessaria cura al prossimo match sulla traiettoria Valdelsa-Valdipesa. Domenica l’impegno sarà infatti sul rettangolo del San Donato Tavarnelle e in casa giallorossa l’obiettivo è conquistare altri punti pesanti per avvicinare ancora di più il traguardo salvezza.