Il Poggibonsi alza la bandiera bianca. Lotta, ci prova ma è il Foligno a gioire

FOLIGNO

3

POGGIBONSI

1

FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (44’ st Cichy), Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (21’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini (46’ st Bosi); Khribech, Tomassini (44’ st Bocci), Sylla (34’ st Marchetti).

Panchina: Mazzoni, Bevilacqua, Cottini, Caccavale. Allenatore Manni.

POGGIBONSI (4-3-1-2): Bertini; Sinatra (1’ st El Dib), L. Borri (26’ st Corzani), F. Borri, Nobile (1’ st Di Martino); Gonzi (33’ st Kean Dossè), Rolim de Genova, Borghi; Ciacci; Boriosi, Skerma (12’ st Giustarini).

Panchina : Baracco, Boduri, Shenaj, Corcione. Allenatore Barontini.

Arbitro Palmisano di Saronno.

Reti: 17’ pt e 38’ st Tomassini, 30’ pt Boriosi, 29’ st Qendro.

Note – Spettatori 800 circa. Al 19’ st Bertini para un rigore a Khribech. Ammoniti: Ciacci, El Dib Angoli: 12-3.

FOLIGNO – Il Foligno, falcidiato dalle pesanti defezioni, dopo il passo falso nel derby con l’Orvirtana grazie ad una partita di sacrificio e di tanto cuore e con la voglia di vincere non fa sconti e supera (3 - 1) il Poggibonsi. Una prestazione da grande che ha divertito la massiccia presenza dei tifosi. Successo che gli uomini di Manni hanno cercato ed ottenuto in virtù di una prova di forza al cospetto della quale il Poggibonsi, dopo essere riuscito a trovare il pareggio, nei secondi 45 minuti ha provato in tutti modi per uscire dal Blasone con il pareggio, sogno che è naufragato quando Qendro (splendido il gol del baby folignate) e Tomassini poi, gol che hanno regalato tre punti pesanti ai falchetti. Poggibonsi che nonostante la prestazione, anche se a fatica è riuscito a penetrare tra le maglie della retroguardia del Foligno dopo che nel primo tempo era riuscito a pareggiare il gol di Tomassini nei secondi 45 minuti ha continuata a giocare, senza riuscire, però, a trovare la profondità. A dire il vero in alcune situazioni il Poggibonsi con le ficcanti ripartenze ha provato a creare affanno alla retroguardia del Foligno. In pratica la partita per gli uomini di Barontini, nonostante gli interventi prodigiosi del portiere Bertini bravo a neutralizzare il rigore di Khribech nei minuti finali poco ha potuto per frenare l’assedio del Foligno che al 29’ nulla ha potuto al gol del baby Qendro e alla doppietta di Tomassini. Risultato giusto per il Foligno che con i tre punti di ieri rimane nelle parti alte della graduatoria, mentre comincia a diventa severa la posizione di Federico Barontini (nella foto). Per la cronaca ieri sugli spalti del Blasone si è visto Marco Bonura.

Carlo Luccioni