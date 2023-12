Il Poggibonsi batte un altro colpo: preso Purro. La carica del presidente Vellini: "Tutti insieme"

Per cominciare, il mercato. In forza al Poggibonsi arriva Ermes Purro, esterno sinistro della classe 1999. Nato a Massa, scuola Fiorentina, Purro ha indossato le maglie di Lavagnese, Real Forte Querceta, Ravenna e Lecco. Dopo l’approdo di Bigica a centrocampo, ecco un altro innesto nella rosa di mister Calderini. Tutto in una fase delicata per i Leoni, reduci dal 3-0 di Cenaia e impegnati nella preparazione per il match allo Lotti con una rivale diretta nella zona dei play-out come la Sangiovannese. L’analisi del presidente Giuseppe Vellini (nella foto). "Mi sono confrontato con squadra, staff tecnico e i direttori. Dobbiamo stringerci attorno ai colori, ma naturalmente è fondamentale l’impegno assoluto di ognuna delle componenti. Compreso il pubblico, come ha sempre fatto, nei riguardi dei calciatori. I quali sono chiamati a offrire il massimo anche per rispetto dei tifosi, presenti in buona quantità a Cenaia. Sono dispiaciuto per i sostenitori. Però il calcio, si sa, riserva periodi di gioia e istanti meno propizi".

In seguito alla recente sconfitta esterna, c’è chi ha ipotizzato perfino un cambio al timone? "Non si possono cancellare tre-quattro anni di ottimi risultati per una fase negativa dovuta anche a una rosa ristretta a causa dei problemi fisici. A Cenaia, in una gara tra le peggiori delle ultime stagioni, avevamo una panchina di soli ragazzini. Sarebbe sufficiente questo dato per fotografare la situazione". In materia di trattative, le partenze di tre giocatori e ora un secondo ingresso… "La società – spiega Vellini – è stata chiara. Affidarsi ad almeno due nuove pedine da adesso e poi, da gennaio, puntare anche sul recupero di elementi ora assenti per infortunio". L’ambiente in generale è al fianco del Poggibonsi? "La città vive con autentica passione le vicende dei Leoni. Un aspetto testimoniato anche dalla partecipazione alla recente cena natalizia. La sala del ristorante Alcide era piena. Ringrazio la famiglia D’Aloisio. È intervenuto Lorenzo, presidente onorario e main sponsor con il marchio Tosco Marmi, insieme con il figlio Vito. Un segnale di sostegno e di vicinanza che fa immensamente piacere. Un auspicio? Accantonare ogni avversità al più presto, in queste giornate di epilogo dell’andata, e riprendere al meglio il cammino nel 2024".

Paolo Bartalini