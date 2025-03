Il Poggibonsi ci prova sul campo dell’Orvietana. Mister Baiano cerca subito l’acuto-salvezza

Un duro ostacolo. L’inizio dell’avventura di Francesco Baiano (nella foto) al timone del Poggibonsi, coincide con l’odierna trasferta dei Leoni sul rettangolo dell’Orvietana. "Rivale tosta, al punto di arrivare a mettere in difficoltà, nonostante la sconfitta, anche il Livorno che pure sembra fare un campionato a sé", ha detto il tecnico dei giallorossi, che ha concluso ieri mattina la sua prima settimana di lavoro alla guida del gruppo.

La domenica che precede la sosta prevista dal calendario della serie D, appare ancora una volta da associare al pari di un impegno cruciale sul cammino del Poggibonsi reduce dal cambio al timone disposto il giorno 1 marzo dalla dirigenza di viale Marconi. E adesso è come un’altra partenza nella stagione agonistica, per un organico chiamato a mettersi il prima possibile al riparo dalle insidie di una classifica nella quale nessuna formazione, nella zona centrale o medio bassa, mostra segni di resa a giudicare dagli esiti dei singoli incontri.

E il Poggibonsi, nel percorso della speranza per la permanenza in categoria, dovrà raccogliere il massimo proprio dai vari scontri diretti in programma sino a primavera. Riscontri determinanti per l’immediato. Schieramento in parte da scoprire adesso per il collettivo, che ha sostenuto in verità più di un test nei con mister Baiano e con i componenti dello staff. Poggibonsi che potrebbe entrare in campo nel pomeriggio con questo undici titolare: Pacini, Poggesi, Cecconi, Mazzolli, Fremura, Borri, D’Amato, Marcucci, Vitiello, Mignani, Belli.

Dirige il match, con il fischio di avvio delle 14,30, Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto. Assistenti, Ivan Melnychuk di Bologna e Carlo Pipola di Ercolano. Nel campionato nazionale juniores girone H, intanto, il Poggibonsi di Michele Beoni si è imposto con ampio punteggio, un bel 5-2, sul rettangolo del Terranuova Traiana. Resuttana e Fermi, in particolare, i protagonisti nel tabellino dei marcatori per il team di Beoni in crescita nel rendimento.

Il Poggibonsi si trova adesso in quinta piazza, dopo aver sorpassato appunto il collettivo del Valdarno. Tutto in virtù del risultato favorevole del turno del weekend, per i ragazzi guidati da Michele Beoni, a quota 30 nel raggruppamento.

Paolo Bartalini